Почти 60% владельцев малого бизнеса не определилось с прогнозами на 2023 год

В России 60% малых и средних предпринимателей не определились с прогнозами на 2023 год. Пессимистические настроения наблюдаются лишь у 3,5%, у 30% — положительные ожидания. Такие данные приводятся в исследовании специалистов продукта «Прогноз спроса» Platforma, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Первый квартал 2023 года для большинства предпринимателей оказался достаточно стабильным по сравнению с предыдущим кварталом. У 41% сохранилось число клиенов и объем работ.

Примерно 20% даже зафиксировали увеличение числа клиентов, 27% – рост объема работ. Около 30% предприятий сообщили о незначительном сокращении количества заказчиков, а 26% – объема работ. Для сравнения летом 2022 года о сокращении объема работ сообщали 34% респондентов.

Однако снижение выручки стало одной из проблем, с которой небольшие компании сталкивались чаще всего. О ней рассказали 26% опрошенных. Столько же были вынуждены сменить офис из-за высокой аренды.

Самой распространенной проблемой стало вынужденное сокращение бюджетов на маркетинг и PR – 35%. Руководители также экономили за счет премий сотрудникам (31%), их отправки в отпуска (11%), сокращения части персонала (8%) или перевода работников на две трети оклада (5,5%).

Все эти итоги были лишь наполовину ожидаемы для бизнеса – 61% респондентов отметили, что результаты первого квартала соответствуют их прогнозам на 50%. Еще 23% заявили о соответствии их прогнозов и полученных за квартал результатов, а 16% – о несоответствии.

Исследование провели среди более 1,2 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в возрасте старше 25 лет, 47% опрошенных – руководители, 53% – сотрудники. Регионы исследования — вся Россия, города с населением более 100 тыс. человек.

Фото на обложке: Blue Planet Studio / Shutterstock