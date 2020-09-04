Регионы России запустили бонусную программу для туристов

Туристско-информационные центры (ТИЦ) России запустили программу лояльности для путешествующих по стране — Russiatravel.club. В рамках проекта туристы получат бонусные баллы за каждую поездку по России. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму.

По данным Ростуризма, баллы начисляются на виртуальный счет туриста в RussiaTravel.club через региональные ТИЦ.

Для участия в программе лояльности туристу необходимо предварительно пройти процедуру регистрации, зайдя с мобильного телефона на сайт RussiaTravel.club. Там необходимо выбрать один из мессенджеров для связи. После этого происходит регистрация туриста в клубе.

«В рамках проекта RussiaTravel.club туристы могут не только получить баллы за посещение региона в офисах ТИЦ, но и через мессенджер получать консультации сотрудников на любом этапе поездки», — комментирует директор Партнерства ТИЦ Михаил Ушаков.

Отмечается, что накопленные баллы можно будет обменять на призы в разных регионах России: от фирменной продукции до бесплатных экскурсий и размещения в гостиницах. Например, 3200 баллов можно обменять на путеводитель, 7500 баллов — на проживание или экскурсию.

Фото: Totsapon Phattaratharnwan / Shutterstock