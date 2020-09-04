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Регионы России запустили бонусную программу для туристов

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Туристско-информационные центры (ТИЦ) России запустили программу лояльности для путешествующих по стране — Russiatravel.club. В рамках проекта туристы получат бонусные баллы за каждую поездку по России. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму.

Регионы России запустили бонусную программу для туристов

По данным Ростуризма, баллы начисляются на виртуальный счет туриста в RussiaTravel.club через региональные ТИЦ.

Для участия в программе лояльности туристу необходимо предварительно пройти процедуру регистрации, зайдя с мобильного телефона на сайт RussiaTravel.club. Там необходимо выбрать один из мессенджеров для связи. После этого происходит регистрация туриста в клубе.

«В рамках проекта RussiaTravel.club туристы могут не только получить баллы за посещение региона в офисах ТИЦ, но и через мессенджер получать консультации сотрудников на любом этапе поездки», — комментирует директор Партнерства ТИЦ Михаил Ушаков.

Отмечается, что накопленные баллы можно будет обменять на призы в разных регионах России: от фирменной продукции до бесплатных экскурсий и размещения в гостиницах. Например, 3200 баллов можно обменять на путеводитель, 7500 баллов — на проживание или экскурсию.

Фото: Totsapon Phattaratharnwan / Shutterstock

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