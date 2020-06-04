Запущена бесплатная программа помощи технологическим стартапам

Бесплатная федеральная программа для технологических проектов была запущена российским конструкторским бюро Man & Technologies lab совместно с технопарком «Сколково» и банком «Точка». Основная поддержка осуществляется в вопросах аудита и вывода на рынок новых разработок. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе агентства The Mellows.

Программа начинает действовать 3 июня и нацелена на три категории участников:

стартапы, заинтересованные в выводе своего продукта на рынок; технологические проекты, пострадавшие от эпидемии коронавируса; инвесторы, желающие получить экспертное мнение о целесообразности вложения средств в конкретные проекты.

Предлагаемый аудит включает в себя комплексную оценку стартапа. Будет рассматриваться востребованность продукта рынком, экономическая целесообразность его производства, качество технического задания и промышленного дизайна. Кроме того, при наличии у проекта MVP проверяется его маркетинговая и инвестиционная упаковка для привлечения финансирования.

«Мы также проверяем документальную степень защиты создателей проекта от патентных исков и недобросовестности подрядчиков», — сообщает Михаил Крапивной, основатель Man & Technologies lab.

Отмечается, что вся информация о стартапах будет защищена соглашениями о неразглашении.

Для хайтек-проектов, пострадавших во время эпидемии предусмотрены дополнительные меры поддержки:

переупаковка маркетинга и модели продаж для совершения пивота;

выстраивание коммуникации с отечественными поставщиками основных компонентов для разработок;

три варианта скетчей для адаптации промышленного дизайна технологического изделия или услуги.

По данным консалтинговых компаний CB Insights и The Standish Group, до 60% провалов продуктов в сфере ИТ и НИОКР происходят из-за проблем с разработкой и промышленным дизайном. Среди основных преград на пути развития стартапа названы неполное удовлетворение потребностей конечных клиентов и неэффективное расходование бюджета.

Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock