Названы самые любимые и нелюбимые языки программирования в IT-сфере

Форум для программистов Stack Overflow провел исследование среди 82 тысяч представителей IT-сферы и выяснил, с какими языками программирования они любят и не любят работать. Большинству нравится Rust и не нравится COBOL.

Результаты исследования опубликованы на сайте Stack Overflow.

Топ-5 самых любимых языков программирования выглядит так:

Rust – 86,98%; Clojure – 81,12%; TypeScript – 72,73%; Elixir – 72,11%; Julia – 70,69%.

Антитоп-5 языков программирования выглядит так:

Groovy – 31,99%; Objective-C – 26,93%; Matlab – 21,61%; VBA – 20,61%; COBOL – 15,79%.

Среди популярных у программистов языков Python расположился на 6 месте рейтинга, SQL – на 13, JavaScript – на 15, HTML/CSS – на 16, Ruby – на 21, C++ – на 25, Java – на 27, C – на 31, Perl – на 32.

В исследовании Stack Overflow приняли участие 82914 респондентов.

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