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Названы самые любимые и нелюбимые языки программирования в IT-сфере

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Форум для программистов Stack Overflow провел исследование среди 82 тысяч представителей IT-сферы и выяснил, с какими языками программирования они любят и не любят работать. Большинству нравится Rust и не нравится COBOL.

Названы самые любимые и нелюбимые языки программирования в IT-сфере

Результаты исследования опубликованы на сайте Stack Overflow.

Топ-5 самых любимых языков программирования выглядит так:

  1. Rust – 86,98%;
  2. Clojure – 81,12%;
  3. TypeScript – 72,73%;
  4. Elixir – 72,11%;
  5. Julia – 70,69%.

Антитоп-5 языков программирования выглядит так:

  1. Groovy – 31,99%;
  2. Objective-C – 26,93%;
  3. Matlab – 21,61%;
  4. VBA – 20,61%;
  5. COBOL – 15,79%.

Среди популярных у программистов языков Python расположился на 6 месте рейтинга, SQL – на 13, JavaScript – на 15, HTML/CSS – на 16, Ruby – на 21, C++ – на 25, Java – на 27, C – на 31, Perl – на 32.

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В исследовании Stack Overflow приняли участие 82914 респондентов.

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Фото: Shutterstock.com, Stack Overflow

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