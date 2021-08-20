Названы самые любимые и нелюбимые языки программирования в IT-сфере

Форум для программистов Stack Overflow провел исследование среди 82 тысяч представителей IT-сферы и выяснил, с какими языками программирования они любят и не любят работать. Большинству нравится Rust и не нравится COBOL.
Результаты исследования опубликованы на сайте Stack Overflow.
Топ-5 самых любимых языков программирования выглядит так:
- Rust – 86,98%;
- Clojure – 81,12%;
- TypeScript – 72,73%;
- Elixir – 72,11%;
- Julia – 70,69%.
Антитоп-5 языков программирования выглядит так:
- Groovy – 31,99%;
- Objective-C – 26,93%;
- Matlab – 21,61%;
- VBA – 20,61%;
- COBOL – 15,79%.
Среди популярных у программистов языков Python расположился на 6 месте рейтинга, SQL – на 13, JavaScript – на 15, HTML/CSS – на 16, Ruby – на 21, C++ – на 25, Java – на 27, C – на 31, Perl – на 32.
В исследовании Stack Overflow приняли участие 82914 респондентов.
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