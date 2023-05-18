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Число работающих на фрилансе программистов выросло в четыре раза за два года — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Число работающих на фрилансе и занимающихся проектной работой программистов за последние два года выросло в четыре раза, показало исследование. Средний доход таких специалистов вырос более чем вдвое, а потребность в них среди компаний – в 2,5 раза.

Число работающих на фрилансе программистов выросло в четыре раза за два года — исследование

Количество занимающихся проектной работой программистов в период с 2021 по 2023 год выросло в четыре раза, говорится в результатах исследования сервиса по работе с фрилансерами Solar Staff.

За первый квартал текущего года на 61% выросло число IT-специалистов, работающих в статусе физических лиц. Их средний чек увеличился по сравнению с 2022 годом на 86% до 144 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом рост еще более заметный – на 259%. 

Число программистов, работающих в статусе самозанятых, наоборот, снизилось на 23%. Количество IT-специалистов, зарегистрированных как ИП, сократилось с 20% в 2022 году до 16% в первом квартале текущего года.

В целом средний доход программистов в 2023 году составил 537,9 тыс. рублей, что на 41% больше, чем в 2022 году.

Для получения результатов исследования Solar Staff проанализировал обезличенные данные своих клиентов – более 300 компаний со всего мира, которые работают с фрилансерами, и около 8 тыс. фрилансеров из России и СНГ.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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