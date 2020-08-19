Михаил Прохоров оказался инвестором VR-стартапа Sensorium

Предприниматель и бывший владелец баскетбольного клуба Brooklyn Nets Михаил Прохоров инвестировал средства в стартап виртуальной реальности Sensorium. Это произошло на момент запуска проекта в 2018 году. На данный момент компания уже привлекла около $100 млн. Об этом сообщает пресс-служба Sensorium.

«Первоначальные инвестиции для запуска компании он [Прохоров] сделал ещё в 2018 году», — отмечает глава отдела исследований и разработок Sensorium Иван Никитин.

Сумма инвестиций не раскрывается.

О заинтересованности предпринимателя технологиями социального VR стало известно в 2019 году.

Компания Sensorium разрабатывает мультимедийную платформу виртуальной реальности. Она предоставит пользователям доступ к цифровой альтернативной вселенной. По заявлению компании, технологии ИИ и VR позволят персонализировать внешность, определять черты характера и включать другие элементы в профили игроков.

Виртуальная вселенная под названием Sensorium Galaxy будет выпущена в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении. Игра будет доступна через гарнитуры HTC Vive и Oculus Rift S.

«В следующие 10 лет мы ожидаем взрывного роста рынка, связанного с интеграцией технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта», — комментирует Михаил Прохоров.

Предполагается, что Sensorium составит конкуренцию Facebook на рынке VR-технологий. Соцсеть владеет стартапом виртуальной реальности Oculus.

Sensorium Corporation — технологическая компания, зарегистрированная на Каймановых островах. Офисы корпорации расположены в Цюрихе и Москве. Также есть студии в Лос-Анджелесе и Монреале.

По данным «Контур Фокус», российское юрлицо ООО «Сенсориум Корпорейшн Москва» было создано в апреле 2019 года. Учредителем компании является юрлицо на Каймановых островах. Кроме того, 0,1% принадлежит операционному директору Андрею Зинину.

Российское представительство занимается вопросами маркетинга и взаимодействия с инвесторами. Также в России расположен центр технологических исследований корпорации.

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