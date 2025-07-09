Производитель «Чистой линии» идёт в люкс: запускает премиум-бренд Repeat с диапазоном цен 1999–2999₽

Компания «ЮниРусь», известная по брендам «Чистая линия» и «Черный жемчуг», решила, что масс-маркет — это вчера. В июне она запустила новую премиальную линейку ухода Repeat. Бренд ещё и «умный»: перед покупкой клиент проходит тест — якобы подбирает уход персонально под себя.

Крем по алгоритму, а не по привычке

Repeat работает по принципу цифрового аптекаря: заполняешь анкету, и нейросеть (или просто маркетолог с калькулятором) советует, чем мазаться. Такой подход уже в ходу у Estilab с Icon Skin. Но «ЮниРусь» уверена — рынок только разогревается.

«Мы запускаем персонализированную косметику в премиум-сегменте», — рассказала «Ведомостям» гендиректор компании Елена Тябутова.

Из «Черного жемчуга» — в белые перчатки

Repeat — не первая попытка «ЮниРусь» изменить полку. Ранее она уже выпустила:

• бренд Tiswell для ухода за ртом;

• линию Crystal Purity для кожи;

• и теперь — уход в кастомной баночке.

Всё это — один вектор: вверх. С полки масс-маркета — на полки с подсветкой и зеркалом. Там, где «умная вода», «активные комплексы» и ценник с тремя девятками.

Премиум прет

Рынок к этому готов. По данным «Золотого яблока», за первые полгода 2025-го продажи премиальной косметики выросли на 28%. Люди уходят из масс-сегмента — и хотят, чтобы их крем назывался как стартап. В Splat Global вообще ждут +30% до конца года.

Чем дороже баночка — тем выше лояльность, считают производители.

Контекст

«ЮниРусь» — один из крупнейших игроков на российском рынке косметики. Компания делает ставку на то, чтобы потребитель, уставший от масс-маркета и ушедших западных брендов, выбрал «своих», но с вайбом Sephora. Кастомизация, премиум, умная упаковка — всё, как любит Gen Z (и их мама).

Что по итогу

Производитель «Чистой линии» хочет, чтобы вы платили 2999 — не за крем, а за чувство, что он только для вас. Repeat — это ставка на самоидентификацию, цифровой уход и веру в то, что алгоритм знает твое лицо лучше тебя. Главное, чтобы оно не запомнило цену.

Фото на обложке: пресс-служба компании «ЮниРусь»