Производителей духов и лосьонов в РФ обяжут покончить с парфюмерным пьянством

Не секрет, что косметические лосьоны, тоники, душистые воды и другая подобная продукция, в которой есть этиловый спирт, россиянами зачастую приобретается как питьевой алкоголь. Причина проста — в составе пищевой этиловый спирт 75–95%, а ценник, по сравнению с акцизным алкоголем ниже. Однако, это часто приводит к массовым отравлениям.

Федеральное собрание предлагает ввести обязательную маркировку непищевой продукции при превышении спиртового объема в 10%. Это может снизить вероятность отравлений в 10 раз и больше. Об этом пишут «Известия».

Предложено обязать участников рынка декларировать объемы и оборот спирта в ЕГАИС и распространить правило минимальных цен на закупку и поставку такой продукции.

Спиртосодержащие товары «двойного назначения» часто можно купить гораздо дешевле. Бутылка водки в России 0,5 л стоит примерно 281 рубль, а в виде лосьона такой объем алкоголя обойдется втрое дешевле. Так недобросовестные бизнесмены обходят имеющийся запрет на розничную продажу непищевой продукции со спиртовым содержанием более 28%.

Если закон примут, то закупать и поставлять парфюмерную продукцию, в которой более 28% спирта, можно по цене не ниже той, что определит Минфин. В пищевой отрасли это 179–400 рублей за 0,5 литра в зависимости от крепости.

По словам авторов законопроекта, требования к производству одеколонов и лосьонов не такие жесткие по сравнению с требованиями к производителям алкогольной продукции. Речь про приборы учета безводного спирта в готовой продукции, ведь зачастую на производствах их попросту нет. Многие такие товары малой емкости не отнесены к подакцизным, а потому производители закупают этиловый спирт без акциза.

В Минфине журналистам издания подтвердили, что поддерживают усиление государственного контроля в этой сфере.

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