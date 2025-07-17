Винные дома учатся говорить с поколением Z: алкоголь теперь лёгкий и в банке

Вслед за «Абрау-Дюрсо» в премиальную баночную нишу заходит и «Фанагория». Первые убрали градус, вторые оставили вино и коньяк, но сделали слабее. Рынок только формируется, но у него большой потенциал: производителей почти нет, а зумеры с ЗОЖ-повесткой уже разгоняют спрос.

Caberola и CoCo — вино и коньяк, переведённые на зумерский



В новую линейку «Фанагории» Ice Mix вошли два вкуса: Caberola (каберне с колой) и CoCo (коньяк с колой). По 6,5% крепости, 185 мл объёма, минималистичный дизайн и цена — 199 ₽ за банку. Сборка идёт на тех же мощностях, где «Фанагория» делает игристое и тихие вина. Сырьё — своё.

«Абрау-Дюрсо» отменила градус — вместо алкоголя эстетика

«Абрау-Дюрсо» пошла по другому пути: выпустила полностью безалкогольные напитки Abrau Light Zero и Abrau Vinonade — с коктейльными вкусами вроде Aperitif Spritz и Bellini.

«Зумеры пересматривают свое отношение к спиртному: переход к осознанному отказу стал частью культуры wellness, заботы о ментальном здоровье и репутации в соцсетях. Любители вечеринок и активного отдыха все чаще выбирают безалкогольные версии любимых напитков. Старшее поколение смещает акцент на ЗОЖ: их выбор — легкие, низкокалорийные напитки с умеренной градусностью», — маркетинг-директор «Абрау-Дюрсо» Василий Дмитриев.

Банка рулит, стекло отстаёт: рынок слабоалкогольного just getting started — и зумеры уже ставят ТЗ

Эксперты говорят: рынок только начинается. Производителей почти нет, а спрос есть. Особенно у поколения 20-летних, которые топят за ментальное здоровье и хорошую кожу.

«Алюминиевая банка выгоднее в логистике и дешевле в закупке по сравнению со стеклянной, считает эксперт. А компании видят тренд на увеличение потребления слабоалкогольной продукции зумерами и их интерес к разнообразию вкусов, натуральность и алюминиевую банку», — объясняет юрист Дмитрий Терентьев из «Опоры России».

Производить слабоалкогольное в банке — дёшево, модно и с растущим спросом

Акцизы при этом не мешают, а даже подстёгивают интерес производителей. Себестоимость относительно невысокая, особенно на фоне растущего спроса.

«В розничной продаже данную продукцию я еще не успел увидеть, но если она задекларирована и произведена, как алкогольная продукция по п. 14 ч. 1 ст. 193 НК, то акцизы производитель заплатит 148 рублей за 1 литр продукции. С учетом, что банка почти 200 мл, то в 1 литре — 5 банок, что делает производство такой алкогольной продукции очень заманчивой с коммерческой точки зрения», — добавляет Терентьев.

Контекст

Рынок алкоголя и «околопьяного» лайфстайла переживает передел. Безалкогольное пиво и игристое уже перестали быть нишей. Сейчас фронт — в сторону формата: из бокала — в банку, из застолья — в чилл на траве. И пока стартапы думают, с чем скрестить адаптогены и матчу, старые бренды идут в лоб — берут коньяк, берут колу и кладут это в руку зумеру.

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