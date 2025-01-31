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Запрет на добавки из ЕС поставил под угрозу производство кормов для животных

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Российское производство кормов для домашних животных может пострадать из-за запрета на импорт животноводческой продукции из ЕС, сообщает Shopper’s. В частности, под запрет Россельхознадзора попали добавки, используемые при производстве кормов для кошек и собак.

Запрет на добавки из ЕС поставил под угрозу производство кормов для животных
  1. Новости

По словам источников Shoppers’s, проблема нехватки импортных добавок для производства кормов касается как крупных компаний вроде Purina (бренды «Гурмэ», Pro Plan, «Дарлинг», Felix) и Mars (Whiskas, Chappi, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba и др.), так и компаний поменьше.

В пресс-службе Mars RB.RU заявили об отсутствии планов по снижению производства кормов. «Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — пояснили в компании.

Там добавили, что Mars обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, которое производит используемую компанией кормовую добавку, и надеется в ближайшее время получить разрешение на ее ввоз в Россию.

Россельхознадзор с 20 января из-за вспышки ящура в Германии приостановил сертификацию всех восприимчивых к нему животных и продукции от них, импортируемых из ЕС в Россию. Власти ЕС ввели карантин в зоне радиусом около 10 км вокруг фермы с ящуром, но Россельхознадзор счел эти меры недостаточными.

Под запрет попали компоненты добавок кормов для домашних животных, включая желатин и молочные белки. По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, запрет затронул категории компонентов, без которых производство кормов для животных в России невозможно. Это так называемые дайджесты, помогающие повышать усвояемость протеина, и палатанты — ароматизаторы и усилители вкуса сухих кормов. Без этих добавок корма становятся менее «поедаемыми» и менее полезным, указал Дмитриев.

«Любое изменение в рецепте корма при замене добавок — очень сложный процесс. Это, по сути, разработать рецептуру заново. <...> Возможно, придется не раз менять при этом рецептуру. Это несколько месяцев и довольно много денег, без гарантии положительного результата», — предупредил президент ассоциации.

Организация обратилась в Россельхознадзор с просьбой вывести из-под запрета некоторые палатанты и дайджесты. У производителей есть запас продукции, но он не безграничный, отметил Дмитриев.

Фото на обложке: nadtochiy / Shutterstock

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