Запрет на добавки из ЕС поставил под угрозу производство кормов для животных
Российское производство кормов для домашних животных может пострадать из-за запрета на импорт животноводческой продукции из ЕС, сообщает Shopper’s. В частности, под запрет Россельхознадзора попали добавки, используемые при производстве кормов для кошек и собак.
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По словам источников Shoppers’s, проблема нехватки импортных добавок для производства кормов касается как крупных компаний вроде Purina (бренды «Гурмэ», Pro Plan, «Дарлинг», Felix) и Mars (Whiskas, Chappi, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba и др.), так и компаний поменьше.
В пресс-службе Mars RB.RU заявили об отсутствии планов по снижению производства кормов. «Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — пояснили в компании.
Там добавили, что Mars обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, которое производит используемую компанией кормовую добавку, и надеется в ближайшее время получить разрешение на ее ввоз в Россию.
Россельхознадзор с 20 января из-за вспышки ящура в Германии приостановил сертификацию всех восприимчивых к нему животных и продукции от них, импортируемых из ЕС в Россию. Власти ЕС ввели карантин в зоне радиусом около 10 км вокруг фермы с ящуром, но Россельхознадзор счел эти меры недостаточными.
Под запрет попали компоненты добавок кормов для домашних животных, включая желатин и молочные белки. По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, запрет затронул категории компонентов, без которых производство кормов для животных в России невозможно. Это так называемые дайджесты, помогающие повышать усвояемость протеина, и палатанты — ароматизаторы и усилители вкуса сухих кормов. Без этих добавок корма становятся менее «поедаемыми» и менее полезным, указал Дмитриев.
«Любое изменение в рецепте корма при замене добавок — очень сложный процесс. Это, по сути, разработать рецептуру заново. <...> Возможно, придется не раз менять при этом рецептуру. Это несколько месяцев и довольно много денег, без гарантии положительного результата», — предупредил президент ассоциации.
Организация обратилась в Россельхознадзор с просьбой вывести из-под запрета некоторые палатанты и дайджесты. У производителей есть запас продукции, но он не безграничный, отметил Дмитриев.
Фото на обложке: nadtochiy /
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