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Владелец холдинга «Промагро» вложил 30 млн рублей в сервис для электромобилей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Владелец агропромышленного холдинга «Промагро» Константин Клюка инвестировал 30 млн рублей в IT-платформу ZEVS. Об этом Rusbase рассказали представители агрохолдинга. 

Владелец холдинга «Промагро» вложил 30 млн рублей в сервис для электромобилей

ZEVS — платформа для владельцев электромобилей и зарядных станций. Это проект петербургской компании «Рашн Чардж», которая разрабатывает инфраструктурные решения для электромобилей. 

С помощью платформы владельцы зарядных станций для электрокаров могут привлекать новых клиентов.

Водители электромобилей получают доступ к онлайн-карте станций зарядки, а также могут забронировать или оплатить зарядку со смартфона. 

К ZEVS подключены зарядные станции в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Красноярске и на Дальнем Востоке. «Рашн Чардж» планирует усилить команду и масштабировать проект по всей России. 

Ранее Константин Клюка профинансировал в качестве бизнес-ангела проект VOLTS BATTERY. Это домашний накопитель электроэнергии, подключенный к сети или солнечным панелям. Устройство способно сделать дом независимым от внешней электросети. 

Фото: moreimages / Shutterstock

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