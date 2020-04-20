Владелец холдинга «Промагро» вложил 30 млн рублей в сервис для электромобилей
Владелец агропромышленного холдинга «Промагро» Константин Клюка инвестировал 30 млн рублей в IT-платформу ZEVS. Об этом Rusbase рассказали представители агрохолдинга.
ZEVS — платформа для владельцев электромобилей и зарядных станций. Это проект петербургской компании «Рашн Чардж», которая разрабатывает инфраструктурные решения для электромобилей.
С помощью платформы владельцы зарядных станций для электрокаров могут привлекать новых клиентов.
Водители электромобилей получают доступ к онлайн-карте станций зарядки, а также могут забронировать или оплатить зарядку со смартфона.
К ZEVS подключены зарядные станции в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Красноярске и на Дальнем Востоке. «Рашн Чардж» планирует усилить команду и масштабировать проект по всей России.
Ранее Константин Клюка профинансировал в качестве бизнес-ангела проект VOLTS BATTERY. Это домашний накопитель электроэнергии, подключенный к сети или солнечным панелям. Устройство способно сделать дом независимым от внешней электросети.
Фото: moreimages / Shutterstock
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