Предприниматели назвали самые перспективные сферы для бизнеса

На первом месте самых перспективных сфер для развития бизнеса в нынешних реалиях — IT-сфера, на втором — внутренний туризм. Эти области выбрали 72% и 42% российских предпринимателей соответственно.

В исследовании аналитиков «ЮKassa» участвовали более 80 ИП и владельцев бизнеса, сотрудников компаний и самозанятых, которые работают с компанией. Опрос прошел перед Днем российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, пишут «Известия».

Ремонт оборудования считают перспективным направлением 37% предпринимателей, 34,6% — производство одежды, 23,5% — образование. Один из репондентов сообщил, что легче всего выйти на рынок с онлайн-школой, на что, по его словам, требуются ограниченный бюджет.

Более 75% россиян считают, что при запуске бизнеса важно знать и понимать потребности целевой аудитории, которые могут меняться в зависимости от внешних условий. Еще свыше 60% опрошенных отметили, что на первом этапе важно суметь поставить реалистичные сроки окупаемости. Более 57% уверены, что реклама и PR помогут привести клиентов.

Для почти 45% предпринимателей важно запустить бизнес в большом городе, а 8,7% уверены, что добиться успеха можно в регионах. Еще 44,4% респондентов заявили, что геолокация при запуске бизнеса не так важна, потому что свое дело надо запускать в онлайне.

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