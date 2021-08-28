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Пермская компания «Промобот» разработала человекоподобного робота с подвижными руками и реалистичной кожей

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Компания «Промобот» разработала человекоподобного робота с подвижными руками с восемью двигателями, способного жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией, сообщает РИА Новости.

Пермская компания «Промобот» разработала человекоподобного робота с подвижными руками и реалистичной кожей

«Промобот» начала продажи робота-компаньона Robo-C. Разработка модели заняла четыре месяца, рассказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Робот имеет три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне (можно попросить робота сделать жест — например, помахать рукой) и по команде инженера разработчика. «В перспективе планируем научить робота писать на различных языках и рисовать», — сказал Кивокурцев.

Robo-C копирует эмоции человека, может поддерживать разговор и отвечать на вопросы. «Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции», — отметили в компании.

Главным отличием модели в компании назвали подвижные руки, способные совершать движения в 12 степенях свободы. В каждой руке робота действуют восемь двигателей. Робот может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника.

Робот будет представлен в сентябре на международном форуме ВЭФ-2021. Разработки были профинансированы Дальневосточным фондом высоких технологий и велись в подразделениях компании во Владивостоке и Перми.

Робототехническая компания «Промобот» была зарегистрирована в Перми в 2015 году. Компания производит автономных сервисных роботов, а также проводит разработки в области электроники, распознавания лиц и речи.

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Фото: Visual Generation / Shutterstock

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