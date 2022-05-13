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Российские роботы-консультанты появились в ТЦ Бразилии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский робот-консультант начал работать в бразильском торговом центре Patio Paulista. Он рассказывает о туристических объектах и развлекает посетителей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании «Промобот».

Российские роботы-консультанты появились в ТЦ Бразилии

Робот работает на втором этаже центра, среди его основных задач — проведение интерактивного шоу для посетителей. Он также помогает в навигации и развлекает гостей. За первую неделю робот уже успел проконсультировать более 3 тыс. посетителей.

 Для грамотного проведения пилота специалисты обучили робота основным направлениям деятельности центра, установили лингвобазу на португальском языке и настроили бразильский акцент. 

Новый консультант центра пока работает в пилотном режими. При положительном итоге, компания и руководство ТЦ могут заключить сделку стоимостью $50 тыс.

Фото на обложке: «Промобот»

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