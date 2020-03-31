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Производитель роботов Promobot представил терминалы для профилактики коронавируса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российский производитель роботов Promobot разработал терминалы, которые помогут в профилактике коронавируса. Устройства предназначены для дистанционного измерения температуры у людей. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Производитель роботов Promobot представил терминалы для профилактики коронавируса

Терминалы получили название Promobot Thermocontrol. Они измеряют температуру человека с точностью до 0,2 градусов, заявляют разработчики.

Устройства работают без оператора, сохраняют данные о замерах и предупреждают службу безопасности о посетителях с повышенной температурой. Замер проходит в течение 5 секунд. На весь процесс одному человеку понадобится от 10 до 25 секунд, говорят в Promobot.

Терминалы оснащены дистанционным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В продвинутой работает система распознавания лиц. Ее можно интегрировать с системами безопасности компании и ограничивать доступ в здание людей с повышенной температурой.

Также Promobot представил робота-диагноста, оборудованного дистанционным термометром. Робот может проводить опрос на наличие первичных симптомов коронавируса и измерять температуру.

Компания ведет переговоры о внедрении терминалов и робота на промышленных предприятиях, в аэропортах, торговых и бизнес-центрах. Как говорят разработчики, решения могут применяться в школах, больницах, на вокзалах, в отелях и других местах повышенного скопления людей.

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