Российского робота-компаньона с подвижными руками представят на ВЭФ

Компания-резидент «Сколково» «Промобот» представит на международном форуме ВЭФ-2021 своего робота-компаньона с подвижными руками, который умеет здороваться, слать воздушные поцелуи и имитировать человеческие эмоции. Такие роботы уже работают в нескольких МФЦ в качестве консультантов.

Робота Robo-C создал российский производитель автономных сервисных роботов «Промобот». Его главным отличием от прошлых моделей является то, что его руки могут двигаться, показывать жесты, здороваться.

«В каждой руке по восемь двигателей, робот может нести нагрузки руками до 2 кг, может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника. [...] В перспективе планируем научить робота писать на различных языках и рисовать», – рассказали в «Промобот».

Ранние модели роботов компании могли двигать глазами, бровями, губами, а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Этими функциями обладает и новая модель.

«Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции», – пояснили разработчики. В «Промобот» заявили, что в скором времени сделают роботу ноги.

Разработки профинансированы Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ) и велись в R&D-подразделениях компании во Владивостоке и в Перми, сообщили в компании.

«Сервисные роботы из России знают во всём мире и появление новых решений и технологий позволит усилить возможности международных продаж», – заявил генеральный директор ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий» Руслан Саркисов.

В «Промобот» сообщили, что уже начали продажи новой модели Robo-C. 19 таких роботов работают в МФЦ Москвы и Перми, а также в медицинских вузах и музеях. Всего компания продала более 700 своих роботов клиентам из 43 стран.

«Промобот» основана в 2015 году в Перми. В том же году фирма стала резидентом «Сколково» и сегодня является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе, рассказали в компании.

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Фото: «Промобот»