Российский производитель роботов Promobot откроет офис в Нью-Йорке. Компания решила так поступить после того, как стала резидентом местного акселератора VentureOut. Об этом Rusbase рассказали в Promobot.

Программа акселератора продлится три месяца — с января по март. За это время Promobot рассчитывает построить процесс продаж на рынке США, адаптировать техническую документацию и маркетинговые материалы.

Для открытия представительства ООО «Промобот» поглотит компанию своих партнеров в Филадельфии, штат Пенсильвания. В Promobot не стали раскрывать название второй компании и условия сделки.

Американский филиал Promobot будет называться Promobot USA LLC. Развитием филиала займется сооснователь Promobot Олег Кивокурцев.

На первом этапе в штате амриканского офиса будут работать 4 сотрудника: глава офиса, специалист по продажам, специалист технической поддержки и проджект-менеджер.

По словам Кивокурцева, Promobot пока не планирует привлекать инвестиции в США.

«На время работы в акселераторе наша задача — настроить машину продаж и продать как можно больше роботов. Наши клиенты здесь — аэропорты, банки, центры оказания услуг населению и офисные здания. Только после этого мы можем говорить о поиске инвестиций. И это произойдет точно не в 2020 году», — отметил он.

В этом году на американском рынке Promobot планирует получить выручку до $5 млн — то есть в 2 раза увеличить общую выручку компании, добавил Кивокурцев.

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