Пермская компания Promobot установит в школах России и США терминалы для измерения температуры

Пермская компания Promobot до конца 2020 года планирует оборудовать 150 российских и ряд американских школ терминалами с технологией бесконтактного измерения температуры тела. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора по развитию компании Олега Кивокурцева.

Терминалы «Термоконтроль» — это устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и сенсорным экраном. Они работают автономно, без помощи человека. По словам разработчиков, устройство измеряет температуру примерно за 5 секунд с точность 0,2 градуса.

В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности и ограничить доступ в здание потенциальным носителям вируса.

По словам Кивокурцева, терминалы «Термоконтроль» уже работают в нескольких городах России и США. К концу года компания планирует увеличить их количество: оборудовать терминалами 150 российских школ и отправить в США не менее 200 устройств.

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Promobot производит автономных сервисных роботов и поставляет их на рынки России, Северной и Восточной Европы. Роботы компании используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.

Фото в материале: Promobot