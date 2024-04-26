Биотех-компания «Промомед» намерена провести IPO до конца 2024 года

Российская фармацевтическая ГК «Промомед» проведет IPO до конца 2024 года. Компания планирует привлечь около 10 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близких к сделке.

АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. В портфеле компании свыше 330 лекарственных препаратов в более семи различных терапевтических областях.

«Промомед» пока не делился результатами по международным стандартам финансовой отчетности. Последние данные по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) компания опубликовала за девять месяцев 2023 года. Выручка компании за этот период снизилась год к году на 28% до 9,52 млрд рублей.

В компании результаты объяснили заметным влиянием высоких продаж противо-ковидных препаратов за девять месяцев 2022 года.

Представитель холдинга заявил, что драйверами роста для компании являются разработка и выпуск инновационных лекарств, устойчивый тренд на обеспечение населения высокотехнологичными препаратами и увеличение потребности в биотехнологических продуктах.

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