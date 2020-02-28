«Промсвязьбанк» закрыл систему переводов денег Blizko

Платежная система Blizko с 22 апреля прекратит работу, говорится на сайте сервиса. Оператор системы «Связь-банк» переходит в собственность «Промсвязьбанка», и в последнем сочли дальнейшее развитие Blizko нецелесообразным, пишет «Коммерсантъ».

С 22 апреля Blizco будет выплачивать и возвращать переводы клиентам. Порядок выплат сервис анонсирует до 25 марта. В «Промсвязьбанке» заявили, что закрытие платежной системы планировалось давно.

О том, что «Связь-банк» перейдет в собственность «Промсвязьбанка», стало известно в октябре 2019 года. По данным источников Ъ, тогда «Связь-банк» попытался продать Blizko примерно за 200 млн рублей, но покупателей не нашел.

По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, в последние несколько лет Blizko занимала незначительную долю рынка в несколько процентов.

Для развития на рынке денежных переводов нужны значительные инвестиции в технологии, считает Михайлова. Кроме того, системы переводов страдают от конкуренции с банками, которые развивают трансграничные переводы с карты на карту, и платежными севрисами, говорится в исследовании фонда «Сколково» и VR_Bank.

В VR_Bank подсчитали, что в России активно работают восемь систем переводов. Однако через 3-5 лет на рынке останется не более трех наиболее цифровизированных компаний, полагают эксперты. Сейчас лидерами являются «Золотая корона», «Юнистрим» и Western Union.

Фото: Alexdc26