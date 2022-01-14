Инвестиции в российскую недвижимость выросли до $5,4 млрд

За весь 2021 год инвесторы вложили в российскую недвижимость $5,4 млрд. Это рекордная сумма с 2013 года. Основной рост обеспечил интерес рынок жилья в Санкт-Петербурге, где стоимость земли под застройку выросла на 60-70%.

В Москве вложения выросли до $3,3 млрд (8%). В регионах инвестиционная активность сократилась до $300 млн (25%), сообщил «Коммерсантъ».

По словам управляющего партнера Knight Frank & CIS Алексея Новикова, наиболее интересным сегментом для вложений оставались в течение года площадки под жилую застройку. Большая часть сделок — это покупка участков. Эксперт объяснил это высоким спросом на жилье в новостройках.

Партнер ILM Андрей Лукашев назвал строительство жилья наиболее рентабельным бизнесом на рынке — здесь до 35% доходности и высокая ликвидность. Для примера, вложения в офисы приносят инвесторам в среднем до 11,5% годовых, в логистические комплексы — до 11,75%, в торговые объекты — до 12%.

В наступившем году, по прогнозам экспертов, ожидается снижение активности инвесторов из-за сокращения числа сделок с землей и разных ценовых ожиданий покупателей и продавцов коммерческих объектов.

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