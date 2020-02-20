В Москве пройдет питч-сессия стартапов в сфере недвижимости
5 марта в рамках «Стартап-кафе» жюри выберет лучшие проекты, которые развивают технологии в сфере недвижимости. Участники получат экспертную оценку продукта, полезные связи и возможность привлечь инвестиции. Победитель сможет продвигать свой проект с помощью информационного партнера.
Чтобы участвовать в конкурсе, нужно иметь готовый продукт, продажи или коммерческие пилотные проекты.
Оценивать стартапы будут:
- Кирилл Малышев, основатель PropTech Russia;
- Антон Николаев, исполнительный директор инвестиционно-девелоперской компании Rossmils;
- Александр Прыгунков, первый вице-президент ПИК;
- Артем Санфиров, партнер Stone Hedge;
- Михаил Тыкучинский, директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»;
- Михаил Хвесько, исполнительный директор Capital Group и другие.
В качестве главного приза победитель получит продвижение от проекта «Сноб» на сумму до 1 000 000 рублей.
Также участников ждут лекции и разбор кейсов от экспертов рынка недвижимости. Мероприятие пройдет в «Цифровом деловом пространстве» по адресу улица Покровка, дом 47. Узнать подробности участия и посмотреть программу «Стартап-кафе» можно на сайте.
Фото на обложке: All Bong/Unsplash
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