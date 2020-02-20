В Москве пройдет питч-сессия стартапов в сфере недвижимости

5 марта в рамках «Стартап-кафе» жюри выберет лучшие проекты, которые развивают технологии в сфере недвижимости. Участники получат экспертную оценку продукта, полезные связи и возможность привлечь инвестиции. Победитель сможет продвигать свой проект с помощью информационного партнера.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно иметь готовый продукт, продажи или коммерческие пилотные проекты.

Оценивать стартапы будут:

Кирилл Малышев , основатель PropTech Russia;

, основатель PropTech Russia; Антон Николаев , исполнительный директор инвестиционно-девелоперской компании Rossmils;

, исполнительный директор инвестиционно-девелоперской компании Rossmils; Александр Прыгунков , первый вице-президент ПИК;

, первый вице-президент ПИК; Артем Санфиров , партнер Stone Hedge;

, партнер Stone Hedge; Михаил Тыкучинский , директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»;

, директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»; Михаил Хвесько, исполнительный директор Capital Group и другие.

В качестве главного приза победитель получит продвижение от проекта «Сноб» на сумму до 1 000 000 рублей.

Также участников ждут лекции и разбор кейсов от экспертов рынка недвижимости. Мероприятие пройдет в «Цифровом деловом пространстве» по адресу улица Покровка, дом 47. Узнать подробности участия и посмотреть программу «Стартап-кафе» можно на сайте.

Фото на обложке: All Bong/Unsplash