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В Москве пройдет питч-сессия стартапов в сфере недвижимости

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

5 марта в рамках «Стартап-кафе» жюри выберет лучшие проекты, которые развивают технологии в сфере недвижимости. Участники получат экспертную оценку продукта, полезные связи и возможность привлечь инвестиции. Победитель сможет продвигать свой проект с помощью информационного партнера.

В Москве пройдет питч-сессия стартапов в сфере недвижимости

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно иметь готовый продукт, продажи или коммерческие пилотные проекты.

Оценивать стартапы будут:

  • Кирилл Малышев, основатель PropTech Russia;
  • Антон Николаев, исполнительный директор инвестиционно-девелоперской компании Rossmils;
  • Александр Прыгунков, первый вице-президент ПИК;
  • Артем Санфиров, партнер Stone Hedge;
  • Михаил Тыкучинский, директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»;
  • Михаил Хвесько, исполнительный директор Capital Group и другие.

В качестве главного приза победитель получит продвижение от проекта «Сноб» на сумму до 1 000 000 рублей.

Также участников ждут лекции и разбор кейсов от экспертов рынка недвижимости. Мероприятие пройдет в «Цифровом деловом пространстве» по адресу улица Покровка, дом 47. Узнать подробности участия и посмотреть программу «Стартап-кафе» можно на сайте.

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Фото на обложке: All Bong/Unsplash

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22 февраля 2020

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