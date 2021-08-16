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Имущество умерших одиноких россиян планируют передавать государству

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Имущество умерших одиноких россиян планируют передавать государству. Законопроект об этом одобрили в правительстве и готовят к внесению в Госдуму. Все, кроме недвижимости – распродадут на торгах, а недвижимость – передадут в фонд для нуждающихся.

Имущество умерших одиноких россиян планируют передавать государству

О том, что правительственная комиссия одобрила законопроект, пишет РАПСИ.

«Подготовленный законопроект наделяет муниципальные округа полномочиями наследовать выморочное имущество, то есть не востребованное после смерти собственника», – отметил председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Законопроект подразумевает передачу всего имущества умершего человека органам местной власти в случае, если на наследство не заявился ни один из законных наследников, либо если таких наследников у умершего нет.

«Если же речь о квартире, то она, как правило, включается в соответствующий жилищный фонд социального использования и передается очередникам, имеющим право на обеспечение жильем. Для примера: ранее сообщалось, что за 2019 год администрацией Санкт-Петербурга было оформлено в собственность города – 17 выморочных квартир и 10 комнат (долей)», – добавил Владимир Груздев.

Любое другое имущество, кроме недвижимости, будет продано на торгах в пользу муниципального округа.

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Фото: Shutterstock.com

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