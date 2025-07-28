Прописка — не главное: работодатели все чаще интересуются айтишниками из регионов

Работодатели из Москвы и Петербурга стали чаще звать на собеседования айтишников из регионов. Зарплатные ожидания ниже, гибкость выше — бизнесу это подходит.

Столицы сбавляют амбиции

Работодатели из Москвы и Петербурга все активнее смотрят в сторону регионов при поиске ИТ-кадров. По данным исследования hh.ru и Flowwow, в январе–мае 2025 года количество приглашений на собеседования для айтишников из других городов выросло на 11%. Чаще всего в фокусе — специалисты из Краснодарского края, Татарстана, Самарской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областей.



Региональный найм становится нормой

Если ещё в начале 2024 года почти две трети всех приглашений на вакансии в ИТ-сфере приходились на жителей Москвы и Петербурга (соответственно 67% и 63%), то к маю 2025 эти показатели упали до 63% и 56%.

Интерес к «внешним» соискателям растёт стабильно: в Москве — плюс почти 5% год к году, Петербург движется в том же направлении.

Лидеры — Юг и Поволжье

Наибольший рост показали специалисты из Краснодарского края — 2,2% от всех приглашений в Москве и 2,4% в Петербурге.

За ними — Республика Татарстан: 1,8% и 1,7% соответственно. Устойчивый рост спроса наблюдается также по Самарской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской и Воронежской областям. Средний прирост по этим регионам — от 0,2% до 0,5% за год.

Зарплатные ожидания играют не в пользу столицы

Один из факторов роста интереса к региональным кандидатам — разница в зарплатных ожиданиях. Как отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, специалисты из Москвы и Петербурга, как правило, запрашивают более высокие ставки, в то время как кандидаты из регионов проявляют больше гибкости.

Она также подчёркивает: спрос на удалённых сотрудников продолжает расти, а работодатели всё чаще делают ставку на кандидатов с периферии. По её словам, чаще всего выбирают тех, кто открыт, адаптивен, пунктуален и умеет работать в высоком темпе — именно эти качества особенно важны для ИТ-направлений.

Flowwow делает ставку на распределённую команду

Для онлайн-бизнеса расширенная география найма стала стратегическим решением. По словам технического директора Flowwow Дмитрия Шестернина, поиск сотрудников за пределами столиц позволяет компании привлекать сильные кадры и поддерживать быстрый рост.

Он отмечает, что число квалифицированных ИТ-специалистов из регионов с каждым годом увеличивается. Такие сотрудники ценны прежде всего за счёт своей гибкости, высокой адаптивности и привычки работать в удалённом формате. В Flowwow изначально выстраивали распределённую команду разработки, и этот подход, по словам Шестернина, позволил бизнесу расти устойчиво и системно.

Что это меняет

Подобные тенденции для бизнеса — это выгодная перестройка: работодатели получают доступ к кадрам с меньшими ожиданиями, высокой адаптивностью и нужным темпом работы. Для регионов — это возможность попасть в сильные команды без переезда. А для Москвы и Санкт-Петербурга — сигнал, что рынок труда значительно меняется.

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