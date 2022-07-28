Искусственный интеллект оценит целесообразность строительства жилья в России. Сервис, разработанный «Дом.рф», будет анализировать перспективность территорий, ликвидность проектов и прогнозировать цены на будущие квартиры.

О разработке сервиса «Дом.рф» рассказала РБК. Сервис должен скоро заработать в Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске в тестовом режиме.

Сервис даст оценку перспективности территорий для жилой застройки, поможет рассчитать сроки ввода жилья и даст прогноз о возможных срывах в строительстве.

В «Дом.рф» пояснили, что аналитическая модель сервиса строится на основе информации о стоимости материалов для строительства, динамики продаж, в том числе жилья на вторичном рынке, сведениях о развитии инфраструктуры поблизости.

С использованием сервиса стоимость строительства может обойтись застройщикам на 7-10% дешевле, уточнили в «Дом.рф». Использовать сервис смогут только аккредитованные застройщики.

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