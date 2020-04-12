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Власти Москвы рассказали, как получить цифровой пропуск для поездок по городу

Новости
Ксения Самбулова

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня подписал указ о введении в Москве цифровых пропусков. Документ рассказывает, кому и как надо получать пропуск для передвижений по городу. 

Власти Москвы рассказали, как получить цифровой пропуск для поездок по городу

Оформлять пропуска можно с понедельника, 13 апреля. С 15 апреля наличие пропуска станет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте. Ходить пешком можно без пропуска, но с соблюдением установленных ранее ограничений.

Цифровой пропуск

Пропуск представляет собой набор цифр и букв. Первые четыре знака - дата окончания действия пропуска, остальные — идентификатор владельца и цели поездки. 

Вводятся три категории пропусков: 

  • Для поездок по работе. Выдаются до 30 апреля включительно. Можно доехать до работы и обратно, а также совершать служебные поездки: например, доставку товаров;
  • Для поездок в медицинские учреждения. Выдаются на 1 день для поездки в конкретное учреждение. Количество пропусков в неделю не ограничено;
  • Для поездок в других личных целях - например, в магазин или на дачу. Выдаются на 1 день и разрешают поездку до места назначения и обратно. В неделю можно получить два пропуска. 

Для поездки на личном автомобиле надо сообщить его регистрационный номер. Для поездки в общественном транспорте — номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Пропуск необходимо предъявить вместе с паспортом по требованию должностных лиц. Можно показать распечатку или пропуск на экране смартфона. 

Типы цифровых пропусков

Пропуск не нужен детям младше 14 лет. Также его могут не оформлять военные, госслужащие, судьи, адвокаты, охранники и журналисты — при наличии служебного удостоверения. 

Как оформить пропуск: 

  • на портале mos.ru;
  • по телефону +7 (495) 777-77-77;
  • по смс на номер 7377.

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