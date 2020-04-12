Власти Москвы рассказали, как получить цифровой пропуск для поездок по городу

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня подписал указ о введении в Москве цифровых пропусков. Документ рассказывает, кому и как надо получать пропуск для передвижений по городу.

Оформлять пропуска можно с понедельника, 13 апреля. С 15 апреля наличие пропуска станет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте. Ходить пешком можно без пропуска, но с соблюдением установленных ранее ограничений.

Пропуск представляет собой набор цифр и букв. Первые четыре знака - дата окончания действия пропуска, остальные — идентификатор владельца и цели поездки.

Вводятся три категории пропусков:

Для поездок по работе. Выдаются до 30 апреля включительно. Можно доехать до работы и обратно, а также совершать служебные поездки: например, доставку товаров;

Для поездок в медицинские учреждения. Выдаются на 1 день для поездки в конкретное учреждение. Количество пропусков в неделю не ограничено;

Для поездок в других личных целях - например, в магазин или на дачу. Выдаются на 1 день и разрешают поездку до места назначения и обратно. В неделю можно получить два пропуска.

Для поездки на личном автомобиле надо сообщить его регистрационный номер. Для поездки в общественном транспорте — номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Пропуск необходимо предъявить вместе с паспортом по требованию должностных лиц. Можно показать распечатку или пропуск на экране смартфона.

Пропуск не нужен детям младше 14 лет. Также его могут не оформлять военные, госслужащие, судьи, адвокаты, охранники и журналисты — при наличии служебного удостоверения.

Как оформить пропуск: