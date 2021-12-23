Стали известны подробности иска прокуратуры к основателю «Рольф» — он управлял бизнесом будучи депутатом

Стали известны подробности иска Генпрокуратуры к основателю «Рольф» Сергею Петрову. Надзорный орган считает, что Петров управлял бизнесом, одновременно являясь депутатом. Одним из доказательств стало личное поручительство депутата по кредиту на 12,6 млрд рублей в 2010 году, взятому в Сбербанке для «Рольфа».

Заседание Химкинского городского суда Московской области по рассмотрению иска первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина к Сергею Петрову и автодилеру «Рольф» пройдет 23 декабря 2021 года. Подробности иска стали известны «Коммерсанту». Надзорное ведомство требует солидарно взыскать с ответчиков более 12,85 млрд рублей в пользу Российской Федерации.

В иске говорится, что в 2010 году Сергей Петров стал поручителем по кредиту на 12,6 млрд рублей, который был взят «Рольфом» в Сбербанке. Прокуратура считает, что для получения кредита Петров вел переговоры с представителями Сбербанка, обсуждая взаимовыгодные условия сотрудничества, то есть занимался предпринимательской деятельностью, несовместимой со статусом депутата Госдумы.

Петров был депутатом от партии «Справедливая Россия» с 2007 по 2016 год и работал в комитете по бюджету и налогам. По мнению надзорного органа, Петров фиктивно передал своему сыну Александру Петрову управление «Рольфом» в 2015 году, в то же время продолжил возглавлять ее, получая от этого доход.

Генпрокуратура ссылается на данные ФСБ, в которых утверждается, что Сергей Петров проводил совещания с топ-менеджерами компании, давал им указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов».

В иске говорится, что с 2014 года по 2016 год «Рольф» перечислил под видом дивидендов 8,9 млрд рублей на счета Петрова и членов его семьи через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс», бенефициарами которых они являлись.

Генпрокуратура также считает незаконной деятельностью Петрова эпизод 2014 года, когда через кипрский офшор Panabel Ltd группа компаний (ГК) «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт». Петрова истец считает собственником всех трех компаний.

В компании тогда отмечали, что сделка была проведена для консолидации бизнеса. Однако Следственный комитет посчитал, что купля-продажа акций была фиктивной, совершалась для прикрытия вывода за границу 3,9 млрд рублей и не имела никакого экономического смысла.

Кроме того прокуратура считает, что Петров не представлял полные сведения о своем имуществе и задекларировал за 2014-2015 года лишь 75,9 млн рублей своего дохода и 189,9 млн рублей дохода супруги, которая занимала на тот момент должность консультанта «Рольфа».

Сам экс-депутат находится за границей и активов в РФ практически не имеет, поэтому Генпрокуратура рассчитывает взыскать почти 13 млрд рублей с его бывшей компании.

Адвокат Алексей Куприянов сообщил, что защита отрицает все вменяемые Петрову нарушения. По его словам, основатель «Рольфа» действительно поручался по кредиту Сбербанка, однако это не является предпринимательской деятельностью, так как не принесло Петрову никакого дохода.

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