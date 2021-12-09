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В «Сколково» прошел международный форум Nobel Vision

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, премий Вольфа и Абеля, выдающиеся российские и зарубежные ученые, футурологи, ведущие мыслители из рейтинга Thinkers50, представители власти, корпораций и инновационного бизнеса заглянули в будущее технологий и сохранили свое видение в «Капсуле времени». За выступлениями экспертов следили более миллиона человек из 70 стран.

В «Сколково» прошел международный форум Nobel Vision

Среди предсказаний:

  • появление недорогого препарата для лечения от COVID-19 на разных стадиях заболевания — министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и профессор Колумбийского университета Шина Айенгар;  
  • увеличение спроса на базовые энергоресурсы, но инвестиции в их производство при этом сократятся благодаря внедрению принципов и технологий ESG — председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович;
  • кастомизация экономики, прорывные исследования космоса, развитие биотехнологий в питании, микроэнергетику и экотех — председатель совета директоров ГК «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев; 
  • технологии улавливания, консервации и хранения углерода и технологии производства водорода будут играть ключевую роль в ближайшие годы — Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года;
  • в ближайшем будущем будет открыто новое квантовое состояние фотонов. После нескольких десятилетий развития квантовых технологий оно станет основой для устройств, которые изменят жизнь людей — Кип Торн, лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года;
  • внедрение технологий, которые позволят отслеживать активность тысяч нейронов в момент выполнения людьми когнитивных задач — Эдвард Мозер, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 2014 года.

В рамках форума также были подписаны соглашения между фондом «Сколково» и компанией CYBERSTEEL о совместном развитии инноваций в промышленных технологиях, между фондом «Сколково» и ООО «Хеликс Технолоджис» — о партнерстве в реализации комплексного проекта «Зеленый технопарк». 

Также на форуме состоялись вручение национальных премий «Венчурный инвестор» и «Технологический прорыв», церемония награждения победителей четвертого конкурса PATENTS POWER 2021 и объявлены итоги MineTech 2021: победителями программы цифровизации горнорудной отрасли стали свыше 40 проектов.

Запись трансляции можно посмотреть на сайте.

Фото на обложке: spainter_vfx / Shutterstock

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