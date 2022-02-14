Экс-топы ФРИИ и ВТБ создали венчурный фонд на $100 млн в США

Бывшие менеджеры ФРИИ и ВТБ Сергей Негодяев и Александр Кураксин создали венчурный фонд Prospective Technologies Ventures на $100 млн в США. Он будет инвестировать от $100 тыс. до $3 млн в стартапы в области разработок ПО, IT-инфраструктуры, сервисов для цифрового маркетинга и т. д.
Фонд будет вкладываться в российские и восточноевропейские b2b-стартапы на ранней стадии, ориентированные на глобальные рынки и на средний и крупный бизнес. Среди вкладчиков — девелоперы и международные инвесторы, сообщили «Ведомости».
Бизнес-модель PTV — вложиться на начальной стадии, подрастить стартап, а затем продать другому инвестору или фонду.
Сейчас у фонда две закрытые сделки на общую сумму около $2 млн, еще две сделки на подписании, три – на стадии обсуждения условий, около 30 стартапов на рассмотрении, идут несколько пилотных проектов для американских заказчиков.
Пример состоявшейся сделки – сервис для автоматического автономного тестирования ПО на основе искусственного интеллекта TestRigor с российскими фаундерами.
Фото на обложке: dotshock /
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