Доля просроченных микрозаймов достигла 46% от общего числа выданных

Доля просроченных кратковременных ссуд, выданных в России, достигла почти половины от их общего числа. Просроченным считается займ, выплат по которому не было в течение 90 дней и более – таковых эксперты насчитали более 46%.

Доля просроченных микрозаймов в России достигла в июне 46% от общего количества. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику «Скоринг Бюро».

В мае этот показатель составлял 43%, в апреле – 39%. Сильнейший прирост доли просроченных ссуд произошел в период с мая по июнь – он стал самым стремительным с начала 2020 года.

В 2022 году в силу вступили новые правила для микрофинансовых организаций по выдаче займов. Доля ссуд заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% не должна превышать 30%, максимально допустимая ставка по ссудам не может превышать 0,8% в день.

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