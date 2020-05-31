Просто космос: SpaceX отправила пилотируемый корабль к МКС

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). На борту Crew Dragon находятся американские космонавты Боб Бенкен и Даг Херли.

NASA ведет трансляцию полета. Стыковка с МКС ориентировочно состоится завтра, 31 мая, около 17.30 мск.

Это историческое событие: впервые пилотируемый полет в космос выполняет частная компания. Если полет пройдет успешно, SpaceX может стать постоянным подрядчиком NASA. А Роскосмос — потерять монополию на отправку астронавтов на МКС. С 2011 года астронавтов на в космос доставляла только российская компания.

Илон Маск основал SpaceX в 2002 году. По словам предпринимателя, главная цель компании — колонизация Марса. SpaceX планирует отправить первый грузовой корабль на Марс в 2022 году.

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