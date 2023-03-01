Госдума приняла закон об упрощении покупок в зарубежных интернет-магазинах

Госдума в окончательном чтении приняла закон об упрощении покупок в зарубежных интернет-магазинах. Теперь в них можно покупать товары стоимостью до 15 тыс. рублей без необходимой ранее идентификации.
Закон об упрощенном порядке покупок в зарубежных интернет-магазинах Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
Документ о внесении поправок в соответствующий закон опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. В записке к документу говорится, что поправки внесены в том числе для оптимизации нагрузки на банки.
Ранее россияне могли совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму до 15 тыс. рублей без идентификации только в том случае, если эти магазины зарегистрированы в России. Теперь закон касается переводов компаниям, находящимся не в России.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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03 марта 2023