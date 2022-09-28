Издательство «Просвещение» обсуждает покупку долей в «Алгоритмике» и Skyeng — «Ведомости»

Издательство «Просвещение» ведет переговоры об M&A-сделках на EdTech-рынке, группа компаний может приобрести доли в онлайн-школах «Алгоритмика» и Skyeng, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель издательства рассказал, что «Просвещение» разрабатывает новую стратегию развития, одним из ведущих направлений которой станет создание цифровой экосистемы.

«Для достижения данной цели мы рассматриваем различные сценарии нашей дальнейшей работы, включая M&A, а также стратегические партнерства», — пояснил представитель «Просвещения».

Онлайн-школа по изучению английского языка Skyeng ведет переговоры с «Просвещением» еще с 2018 года, но пока сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, сообщил «Ведомостям» управляющий партнер компании Александр Ларьяновский.

Один из собеседников издания также сообщил о возможной покупке группой компаний доли в онлайн-школе программирования и математики «Алгоритмика». Отмечается, что основной интерес для «Просвещения» представляет именно сегмент детского образования.

Эксперты называют выход издательства на рынок онлайн-образования перспективным решением. Данные аналитического агентства Smart Ranking свидетельствуют о росте совокупной выручки топ-100 российских EdTech-компаний на 70% в 2021 году, тогда доходы составили 73 млрд рублей.

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