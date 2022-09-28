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Издательство «Просвещение» обсуждает покупку долей в «Алгоритмике» и Skyeng — «Ведомости»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Издательство «Просвещение» ведет переговоры об M&A-сделках на EdTech-рынке, группа компаний может приобрести доли в онлайн-школах «Алгоритмика» и Skyeng, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Издательство «Просвещение» обсуждает покупку долей в «Алгоритмике» и Skyeng — «Ведомости»

Представитель издательства рассказал, что «Просвещение» разрабатывает новую стратегию развития, одним из ведущих направлений которой станет создание цифровой экосистемы.

«Для достижения данной цели мы рассматриваем различные сценарии нашей дальнейшей работы, включая M&A, а также стратегические партнерства», — пояснил представитель «Просвещения».

Онлайн-школа по изучению английского языка Skyeng ведет переговоры с «Просвещением» еще с 2018 года, но пока сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, сообщил «Ведомостям» управляющий партнер компании Александр Ларьяновский.

Один из собеседников издания также сообщил о возможной покупке группой компаний доли в онлайн-школе программирования и математики «Алгоритмика». Отмечается, что основной интерес для «Просвещения» представляет именно сегмент детского образования.

Эксперты называют выход издательства на рынок онлайн-образования перспективным решением. Данные аналитического агентства Smart Ranking свидетельствуют о росте совокупной выручки топ-100 российских EdTech-компаний на 70% в 2021 году, тогда доходы составили 73 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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