«Уралхим» запустил первое в России производство белка из гороха

В «Сколково» запустили первое в России производство белка из гороха. В строительство мини-завода и разработку технологии вложили 500 млн рублей. Предприятие может выпускать до 30 тонн белка в год.
О запуске производства белка на мини-заводе «Уралхима» в инновационном центре «Сколково» рассказал представитель компании. На этом же предприятии расположится лаборатория по созданию удобрений российских марок.
В «Уралхиме» утверждают, что у предприятия нет аналогов на российском рынке. Завод с пилотной установкой по производству белка из гороха может производить до 30 тонн белка в год при выходе на полную мощность.
Продукцию завода уже применяют пять производителей продуктов, сообщили в «Уралхиме». Произведенный на предприятии белок использует в производстве спортивного питания, альтернативах молочных и мясных продуктов.
Компания инвестировала в строительство мини-завода 300 млн рублей, еще 200 млн было вложено в исследования. Проект по производству белка из гороха «Уралхим» запустил в 2020 году, в 2022 году начал активное тестирование своей разработки в продуктах питания.
Фото на обложке: SrideeStudio /
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