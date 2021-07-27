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Стартапы смогут поучаствовать в питч-сессии фармкомпании «Протек»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Центр внедрения «Протек» и Фонд развития интернет-инициатив приглашают стартапы из России и СНГ поучаствовать в питч-сессии и представить свои решения топ-менеджменту. Победители смогут запустить оплаченный пилотный проект с бизнес-подразделением компании. Об этом RB рассказали в пресс-службе ФРИИ.

Стартапы смогут поучаствовать в питч-сессии фармкомпании «Протек»

«Протек» ищет решения стартапов для повышения эффективности операционных процессов компании или выручки: обслуживание B2B и B2C-клиентов, e-commerce, логистика и работа со складом, решения в области HR, оптимизация документооборота и отчетности, а также эксплуатация объектов недвижимости.

К участию приглашаются стартапы на стадии MVP и выше, с командой не менее двух человек. 

Заявки на участие в питч-сессии принимаются до 31 августа на сайте программы. Бизнес-заказчики выберут 10 проектов, которые представят свои решения на питч-сессии 6 октября. 

«Наиболее релевантные стартапы получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект и масштабировать свое решение на всю компанию», — отметили в пресс-службе. 

 Кроме того, проекты стартапов, подавших заявки на питч-сессию, рассмотрят эксперты ФРИИ на инвестиции и участие в Go Global — акселерационной программе по выходу на зарубежные рынки с софинансированием от экспортных центров. 

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Фото: dotshock / Shutterstock

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