Стартапы смогут поучаствовать в питч-сессии фармкомпании «Протек»

Центр внедрения «Протек» и Фонд развития интернет-инициатив приглашают стартапы из России и СНГ поучаствовать в питч-сессии и представить свои решения топ-менеджменту. Победители смогут запустить оплаченный пилотный проект с бизнес-подразделением компании. Об этом RB рассказали в пресс-службе ФРИИ.

«Протек» ищет решения стартапов для повышения эффективности операционных процессов компании или выручки: обслуживание B2B и B2C-клиентов, e-commerce, логистика и работа со складом, решения в области HR, оптимизация документооборота и отчетности, а также эксплуатация объектов недвижимости.

К участию приглашаются стартапы на стадии MVP и выше, с командой не менее двух человек.

Заявки на участие в питч-сессии принимаются до 31 августа на сайте программы. Бизнес-заказчики выберут 10 проектов, которые представят свои решения на питч-сессии 6 октября.

«Наиболее релевантные стартапы получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект и масштабировать свое решение на всю компанию», — отметили в пресс-службе.