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Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году

Новым приоритетом для России стала водородная тематика. Согласно планам правительства, промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода.

«Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта», - отметил министр.

Ранее Мантуров также заявил, что серийный выпуск водородного коммерческого транспорта ожидается в 2023 году, но сперва необходимо создать зарядную и заправочную инфраструктуру.

Также глава Минпромторга провел тест водородного седана Aurus Senat. Отличительной чертой автомобилей на топливных элементах является отсутствие выхлопов: в движение машину приводит электроэнергия, вырабатываемая установкой в итоге химреакции между водородом и кислородом.

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 Фото: Peugeot 

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