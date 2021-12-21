Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.
Новым приоритетом для России стала водородная тематика. Согласно планам правительства, промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода.
«Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта», - отметил министр.
Ранее Мантуров также заявил, что серийный выпуск водородного коммерческого транспорта ожидается в 2023 году, но сперва необходимо создать зарядную и заправочную инфраструктуру.
Также глава Минпромторга провел тест водородного седана Aurus Senat. Отличительной чертой автомобилей на топливных элементах является отсутствие выхлопов: в движение машину приводит электроэнергия, вырабатываемая установкой в итоге химреакции между водородом и кислородом.
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Фото: Peugeot
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