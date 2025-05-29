Компаний, планирующих проведение летних корпоративов, стало меньше на 5%
41% российских компаний запланировали корпоративные мероприятия на это лето, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики SuperJob. Результатами опроса, проведенного среди представителей кадровых служб 1 тыс. организаций по всей стране, сервис поделился с Русбейс.
- Новости
Число компаний, которые отказываются от проведения летних мероприятий, увеличилось с 39% до 46%, а 13% респондентов пока не определились с решением.
Столицы и регионы. Согласно исследованию, в регионах корпоративные мероприятия будут организовываться чаще, чем в Москве и Санкт-Петербурге: 42% планируют их провести за пределами крупных городов, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге — 40% и 37% соответственно. Однако
Динамика расходов. Среди тех, кто уже проводил корпоративы в прошлом году, 46% планируют увеличить бюджет на мероприятия, 32% собираются сохранить прошлогодние расходы, а 11% готовы сократить финансирование.
Форматы и поводы. Наиболее распространенные форматы корпоративов включают пикники, спортивные состязания и фуршеты, а основными поводами для их проведения остаются дни рождения компаний и профессиональные праздники.
- Результаты исследования Русской школы управления (РШУ) и рекрутинговой компании Get Experts, проведенного в ноябре, показали, что российские компании стали чаще отказываться от новогодних корпоративов или переносить их на более поздние сроки с целью оптимизации затрат. Так, количество компаний, которые не планировали проводить мерприятие в конце 2024 года, выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом и составило 20% от их общего числа.
Фото на обложке: Kisseleva Katya / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть микромаркет»
- 1 Компании бумеры, миллениалы, зумеры — кто они и чем различаются Как понять стратегии современных компаний? 20 марта 11:03
- 2 4 рабочих метода сплочения команды в онлайне Тимбилдинг в 2024 году 20 февраля 15:00
- 3 Гайд по запуску корпоративного обучения Треть соискателей считает обучение веским аргументом при выборе работы 12 января 16:00
- 4 Иностранный турпоток в Россию увеличился на 40% Данные представлены за первую половину мая 16 мая 13:08