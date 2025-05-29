Компаний, планирующих проведение летних корпоративов, стало меньше на 5%

41% российских компаний запланировали корпоративные мероприятия на это лето, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики SuperJob. Результатами опроса, проведенного среди представителей кадровых служб 1 тыс. организаций по всей стране, сервис поделился с Русбейс.

Число компаний, которые отказываются от проведения летних мероприятий, увеличилось с 39% до 46%, а 13% респондентов пока не определились с решением.

Столицы и регионы. Согласно исследованию, в регионах корпоративные мероприятия будут организовываться чаще, чем в Москве и Санкт-Петербурге: 42% планируют их провести за пределами крупных городов, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге — 40% и 37% соответственно. Однако

Динамика расходов. Среди тех, кто уже проводил корпоративы в прошлом году, 46% планируют увеличить бюджет на мероприятия, 32% собираются сохранить прошлогодние расходы, а 11% готовы сократить финансирование.

Форматы и поводы. Наиболее распространенные форматы корпоративов включают пикники, спортивные состязания и фуршеты, а основными поводами для их проведения остаются дни рождения компаний и профессиональные праздники.

Результаты исследования Русской школы управления (РШУ) и рекрутинговой компании Get Experts, проведенного в ноябре, показали, что российские компании стали чаще отказываться от новогодних корпоративов или переносить их на более поздние сроки с целью оптимизации затрат. Так, количество компаний, которые не планировали проводить мерприятие в конце 2024 года, выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом и составило 20% от их общего числа.

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