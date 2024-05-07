Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Работодатели проверяют соискателей на полиграфе, картах Таро и у гадалок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

36% российских работодателей считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе при найме. У части из них есть и альтернативные способы проверки соискателей — астрологи и тарологи, пишет «Коммерсантъ».

Работодатели проверяют соискателей на полиграфе, картах Таро и у гадалок

По данным SuperJob, 1% работодателей полагает, что полиграф нужно использовать при найме на все позиции, 35% — с финансами и материальной ответственностью. При этом 67% соискателей готовы пройти проверку на «детекторе лжи», более экзотичные методы вызывают и больше недоверия.

В RosExpert в последнее время наблюдают увеличение интереса среди собственников и высшего руководства к астрологии. Эксперты объясняют это желанием людей в непростые времена найти ориентир и точку опоры. Они также предположили, что для некоторых это становится способом обрести уверенность в сложных ситуациях.

В опросе SuperJob участвовало 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб из разных регионов РФ. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как «эмоциональная компенсация» помогает удерживать сотрудников
  2. 2 На TechRec 2024 расскажут, как грамотно внедрить ИИ в HR
  3. 3 Наём сотрудника равен 2,5 его зарплаты
  4. 4 Зачем бизнесу инклюзивность. Опыт работы сотрудников с РАС в ИТ-компании
  5. 5 «Так рано?»: как просить отпуск на новой работе

ВОЗМОЖНОСТИ

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

10 мая 2024

eXit 2024

13 мая 2024

Экспортеры 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ