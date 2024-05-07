Работодатели проверяют соискателей на полиграфе, картах Таро и у гадалок

36% российских работодателей считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе при найме. У части из них есть и альтернативные способы проверки соискателей — астрологи и тарологи, пишет «Коммерсантъ».

По данным SuperJob, 1% работодателей полагает, что полиграф нужно использовать при найме на все позиции, 35% — с финансами и материальной ответственностью. При этом 67% соискателей готовы пройти проверку на «детекторе лжи», более экзотичные методы вызывают и больше недоверия.

В RosExpert в последнее время наблюдают увеличение интереса среди собственников и высшего руководства к астрологии. Эксперты объясняют это желанием людей в непростые времена найти ориентир и точку опоры. Они также предположили, что для некоторых это становится способом обрести уверенность в сложных ситуациях.

В опросе SuperJob участвовало 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб из разных регионов РФ.

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