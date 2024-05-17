Эксперт рассказал о влиянии отмены моратория на проверки IT-компаний на рынок малого бизнеса

Эксперт рассказал о влиянии отмены моратория на проверки IT-компаний на рынок малого бизнеса. Ранее о проверках ценообразования в сфере цифровизации заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. По словам технического директор банка «Бланк», для МСП возвращение проверок откроет дополнительные возможности для реализации продуктов.

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук анонсировал проверки ценообразования в сфере цифровизации на фоне отмена моратория на проверки IT-компаний.

Технический директор банка «Бланк» Кирилл Бантуков назвал возобновление проверок дополнительной возможностью для реализации своих продуктов для компаний малого и среднего бизнеса.

По словам Бантукова, особое внимание при проверках уделят компаниям-монополистам.

«Безусловно, у проверяющих будет соблазн проверить и малые ИТ-компании, но аудиторы будут обращать внимание на тех, у кого больше денег», — отметил Бантуков.

Также Бантуков назвал внедрение проверок позитивным трендом для импортозамещения в МСП. По оценкам «Бланка», уровень импортозамещения в предприятиях малого и среднего бизнеса составляет менее 20%.

«При активизации проверок обоснованности ценообразования и маржинальности продуктов текущих энтерпрайз-игроков цены могут быть снижены и стать более доступными для малого бизнеса», — подчеркнул технический директор «Бланка».

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