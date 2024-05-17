Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Эксперт рассказал о влиянии отмены моратория на проверки IT-компаний на рынок малого бизнеса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперт рассказал о влиянии отмены моратория на проверки IT-компаний на рынок малого бизнеса. Ранее о проверках ценообразования в сфере цифровизации заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. По словам технического директор банка «Бланк», для МСП возвращение проверок откроет дополнительные возможности для реализации продуктов.

Эксперт рассказал о влиянии отмены моратория на проверки IT-компаний на рынок малого бизнеса

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук анонсировал проверки ценообразования в сфере цифровизации на фоне отмена моратория на проверки IT-компаний. 

Технический директор банка «Бланк» Кирилл Бантуков назвал возобновление проверок дополнительной возможностью для реализации своих продуктов для компаний малого и среднего бизнеса.

По словам Бантукова, особое внимание при проверках уделят компаниям-монополистам.

«Безусловно, у проверяющих будет соблазн проверить и малые ИТ-компании, но аудиторы будут обращать внимание на тех, у кого больше денег», — отметил Бантуков.

Также Бантуков назвал внедрение проверок позитивным трендом для импортозамещения в МСП. По оценкам «Бланка», уровень импортозамещения в предприятиях малого и среднего бизнеса составляет менее 20%.

«При активизации проверок обоснованности ценообразования и маржинальности продуктов текущих энтерпрайз-игроков цены могут быть снижены и стать более доступными для малого бизнеса», — подчеркнул технический директор «Бланка».

Фото на обложке: NatalyFox / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сооснователь сервиса для поставщиков маркетплейсов Eggheads нарастил свою долю в проекте на 9,2%
  2. 2 Облачный провайдер Selectel нарастил чистую прибыль на 46% в I квартале года
  3. 3 В Сочи пройдет конференция-кэмп для C-level в IT South HUB 2024
  4. 4 Что нужно знать DevOps-инженеру, чтобы быть востребованным на рынке
  5. 5 Рынок мобильных приложений в России растет: как разработчику заработать на этом?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 мая 2024

GO CTF 2024

17 мая 2024

X5 Tech AI Hack

18 мая 2024

ЛЕТС ХАК

Все ВОЗМОЖНОСТИ