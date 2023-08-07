Предприниматели стали в 2,5 раза чаще проверять контрагентов

Спрос на платные проверки контрагентов в первом полугодии 2023 года вырос в 2,5 раза. Раньше бизнесу было достаточно стандартной оценки, но сейчас ситуация поменялась – в том числе из-за прихода на рынок множества новых контрагентов.

Спрос на платные расширенные проверки деятельности контрагентов со стороны бизнеса в первой половине 2023 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе «Делобанка».

«Бизнесу важны причины, которые повлияли на повышение или понижение рейтинга контрагента, чтобы принять решение о работе с ним. Это связано в том числе с появлением на рынке новых контрагентов», – отметили в банке.

Перед началом работы с новым контрагентом предприниматели изучают его финансовое положение и деловую репутацию. По оценке «Делобанка», такие проверки чаще всего проводят перед заключением контрактов на сумму от 1 млн рублей.

По данным банка, 16% предпринимателей каждый год срывают сроки контрактов и теряют около 25% оборота из-за проблем в работе с контрагентами.

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