Российские провайдеры повысили цены на интернет на 5-15%

Российские провайдеры в конце 2024 — начале 2025 годов повысили цены на платное телевидение и домашний широкополосный доступ в интернет в среднем на 5–15%, выяснили «Известия».

Например, московский филиал МТС прислал корреспонденту газеты сообщение о повышении ежемесячной абонентской платы за домашний интернет, платное ТВ и аренду роутера с 1 февраля на 85 рублей. По словам представителя оператора, подорожание затронуло ряд архивных тарифов фиксированной связи с незначительным количеством абонентов.

«Ростелеком» также уведомил клиентов о предстоящем увеличении стоимости обслуживания. В компании пояснили, что в январе стоимость доступа в интернет увеличилась в среднем на 5%. Это повышение оказалось ниже уровня инфляции и затронуло лишь часть устаревших тарифных планов, подчеркнули в пресс-службе, добавив, что «дополнительного пересмотра тарифов в этом году в настоящее время не планируется».

Рост цен на интернет зафиксирован и среди региональных операторов. Компания Centra, предоставляющая услуги в Кемеровской области, начиная с 1 февраля увеличивает стоимость по нескольким тарифам на 10-15%. Оператор «Телеос-1», обслуживающий Иркутскую область, ранее объявил об изменении ценовой политики с 1 января. Среди причин в компании назвали рост цен на материалы, комплектующие, оборудование и электроэнергию.

В Минцифры заявили «Известиям», что не заметили значительного роста цен на домашний интернет и платное телевидение, и указали на отсутствие жалоб со стороны потребителей. Там добавили, что будут продолжать следить за ситуацией совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Как показал опрос TelecomDaily, проведенный осенью 2024 года, повысить цена на свои услуги планировали 95% российских телеком-компаний. Основной причиной респонденты назвали нехватку оборудования и рост его стоимости (66%), второе место занял дефицит кадров (55%), третье — ужесточение госрегулирования (54%).