В Правительстве назвали величину прожиточного минимума на 2022 год

В Правительстве назвали величину прожиточного минимума на 2022 год. В среднем на душу населению он вырастет по сравнению с текущим годом на 297 рублей. С 2021 года прожиточный минимум рассчитывается не на основе потребительской корзины, а по медианному доходу, который, по официальным данным, почти каждый год увеличивается.

Прожиточный минимум в России в 2022 году в среднем на душу населения составит 11950 рублей. Для трудоспособного населения – 13026 рублей, детей – 11592 рубля, пенсионеров – 10277 рублей.

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4% и составит 13617 рублей. Это предварительная оценка, проект дорабатывается Министерством труда РФ.

С 2021 года прожиточный минимум рассчитывается не на основе потребительской корзины, как это было раньше, а по величине медианного дохода – дохода больше и меньше которого имеет половина населения страны. В 2020 году он составил 27036 рублей, что выше показателей предыдущих годов.

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