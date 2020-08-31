Prytek вложила $4 млн в детское мобильное приложение «Сказбука»

Группа компаний Prytek, основанная Игорем Рыбаковым и Андреем Яшунским, инвестировала $4 млн в Zebrainy Ltd. Компания работает под брендом «Сказбука» и разрабатывает мобильное приложение, обучающее детей алфавиту, арифметике и логике. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Prytek.

Привлеченные инвестиции будут направлены на расширение бизнеса и выход на рынок США, Канады и Австралии.

«Сказбука» создает обучающий курс для ребенка, отталкиваясь от его возраста. В процессе игры приложение подстраивается под успехи малыша, чтобы сохранять баланс между обучением и развлечением, заявили в Prytek.

Приложение зарабатывает на подписке: раз в три месяца со счета пользователя списывается 999 рублей. По собственным данным, общее число скачиваний приложения в App Store и Google Play составляет около 2 млн.

В мае этого года была запущена английская версия приложения. В июле у «Сказбуки» было около 35 тысяч платных подписчиков, 57% из них — из США, говорят в стартапе.

Как утверждают в компании, в 2018 году выручка Zebrainy Ltd составила $50 тысяч, в 2019 — $200 тысяч. В 2020 году стартап рассчитывает увеличить показатель до $2,5 млн.

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