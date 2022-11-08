Ритейлеры «Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям коды для пополнения кошельков PlayStation и iTunes — они исчезли из продажи после остановки операций Sony и Apple в России. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

При этом магазины предлагают лишь «консультации», код пополнения идет в качестве «подарка». Юристы предупреждают, что услуга будет считаться оказанной, даже если «подарочный» код не сработает или вызовет блокировку аккаунта.

«Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали продажу кодов для пополнения PlayStation и iTunes под видом подарков