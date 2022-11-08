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«Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали продажу кодов для пополнения PlayStation и iTunes под видом подарков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ритейлеры «Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям коды для пополнения кошельков PlayStation и iTunes — они исчезли из продажи после остановки операций Sony и Apple в России. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

При этом магазины предлагают лишь «консультации», код пополнения идет в качестве «подарка». Юристы предупреждают, что услуга будет считаться оказанной, даже если «подарочный» код не сработает или вызовет блокировку аккаунта.

«Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали продажу кодов для пополнения PlayStation и iTunes под видом подарков

Партнер акции — «Служба добрых дел» (СДД), эта компания зарабатывает на настройке компьютеров и бытовой техники, ее основной бенефициар — управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

Подписки на техобслуживание СДД предлагают к покупке «М.Видео», «Эльдорадо», магазины МТС и «Билайн», Ozon.

 

Скриншот RB.RU

В «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагаются подарочные карты iTunes по цене выше 1,8 тыс. рублей при номинале 1 тыс. рублей; как и ваучеры PlayStation в «Связном», они идут в комплекте с консультацией от СДД и стоят более 3 тыс. рублей.

 

Скриншот RB.RU

После начала спецоперации на Украине Sony отключила магазин PlayStation Store в России, за этим последовала активация продаж ваучеров, предназначенных для Польши, Турции и других рынков.

iTunes от Apple пока доступен в России, однако платить в нем можно только с мобильного счета некоторых операторов.

В сентябре российские магазины пополнили свои склады приставками PlayStation 5. Большая партия этих устройств была поставлена через параллельный импорт, однако ажиотажного спроса устройства не вызвали.

Фото на обложке: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock

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