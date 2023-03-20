«Промсвязьбанк» планирует запустить маркетплейс с различными категориями товаров

«Промсвязьбанк» тестирует собственный маркетплейс — «ПСБ маркет». Стоимость запуска могла обойтись минимум 1 млн рублей. Его консультирует и выдает заказы KazanExpress. На площадке можно будет найти как продукты, так и электронику.

Для заказа доступна доставка в любой город России. Платформа предлагает выбрать тот или иной город из перечня — в этих населенных пунктах доступна доставка курьером, в пункт выдачи товара или же «Почтой России», узнали «Ведомости».

Цены на продукты на «ПСБ маркете» могут быть гораздо ниже, чем на аналогичных платформах. Массовый запуск маркетплейса планируется в ближайшее время.

Мнения аналитиков по поводу нового маркетплейса разделились: одни считают идею «безумной» при работающих Wildberries и Ozon, дургие уверены, что на рынке есть еще место для новых платформ. Рынок онлайн-торговли активно растет, спрос увеличивается, но при этом доля онлайна в общей рознице в России пока не так велика — в третьем квартале 2022 года Ассоциация компаний интернет-торговли оценила ее в 11,2%, привели данные эксперты.

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