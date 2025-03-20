Госдуму попросили разрешить психологам не иметь профильного образования

Профильные ассоциации, образовательные учреждения и компании, занимающиеся обучением психологии и предоставлением психологических услуг, направили в Госдуму предложения по доработке законопроекта о регулировании психологической деятельности. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».

Что предлагает законопроект? Законопроект, внесенный в Госдуму в феврале 2025 года, предполагает обязательное наличие у психологов высшего профильного образования и трудового стажа не менее трех лет для частной практики. Если законопроект примут, то он вступит в силу 1 марта 2026 года, но с переходным периодом до 31 декабря 2029 года, в течение которого психологи с непрофильным образованием смогут подтвердить квалификацию. Пункт о трехлетнем стаже начнет действовать с 2030 года.

Какие есть проблемы? Среди авторов письма — Ассоциация цифровых инноваций в образовании (РАЦИО), Общество семейных консультантов и психотерапевтов, а также сервисы Alter и Inbalancy. Они поддерживают цель законопроекта — борьбу с недобросовестным оказанием услуг, — но считают, что текущая версия «может нанести вред индустрии и российскому обществу».

Подписанты предложили сделать бессрочным право психологов с непрофильным образованием и дополнительным профессиональным образованием подтверждать квалификацию и вести практику. Ограничение этого права трехлетним периодом, по мнению участников рынка, нарушает закон о ДПО и профстандарт «психолог-консультант».

В письме также критикуется пункт об обязательном трехлетнем стаже для частной практики. Авторы считают, что мера противоречит Конституции, которая гарантирует свободу труда. Вместо стажа участники рынка предлагают учитывать количество часов консультативной практики под супервизией опытных специалистов.

Кроме того, авторы письма предложили передать функции оценки квалификации психологов профессиональным сообществам со статусом саморегулируемых организаций, которые обладают опытом в подтверждении компетенций специалистов.

Какие последствия ждут рынок психологии? По словам главы wellness-кластера Ultimate Education Анны Тимофеевой, в России около 25–30 тыс. психологов, сменивших профессию через переподготовку, и часть из них могут уйти в серую зону, если законопроект будет принят в текущей редакции.

В начале марта «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group сообщили, что аптечные сети в январе–феврале 2025 года заработали 2,8 млрд рублей на продажах антидепрессантов, всего было продано 3,2 млн упаковок таких средств.

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