Бывшие топ-менеджеры Sberbank CIB стали совладельцами бренда премиальной водки Organica

Структура бывших топ-менеджеров Сбербанка Кирилла Полишкина и Яна Вейцмана «ПСК-Решения» стала владельцем 10% ООО «Эврика», которому принадлежат бренды водки Organika и Organika Life. Изменения в ЕГРЮЛ внесены в январе 2024 года, обратил внимание «Коммерсантъ».
Марки входят в пятерку по продажам в сегменте «премиум плюс». В каталоге «Азбуки вкуса» Organika продается по 820 рублей за бутылку 0,5 л, Organika Life — по 1,99 тыс. рублей за бутылку 0,7 л.
Эксперты видят потенциал у местных брендов дорогой водки в том числе из-за снижения доли глобальных марок.
Кирилл Полишкин был замдиректора департамента по работе с крупнейшими клиентами Sberbank CIB, а Ян Вейцман возглавлял управление банка по работе с клиентами металлургии и горнодобывающей промышленности.
В 2023 годe подконтрольное им ООО «ПСК — Новые решения» получило разрешение президента России на выкуп завода и лизинговой компании американского производителя спецтехники Caterpillar.
- Производители водки, джина, виски и вина уже уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста цен на 5–25%. В Минфине заявили, что продавцы самостоятельно устанавливают цены на алкоголь, не ниже минимальной розничной цены.
- Ранее союз производителей алкогольной продукции («Росспиртпром», АСГ, Novabev Group, Ladoga и др.) предложил поднять минимальные цены на водку на 7% в 2024 году. Акциз на водку планируется повысить на 5% в следующем году до 128,6 рублей за бутылку 0,5 л, указывают авторы обращения. У производителей выросли траты на логистику, а тара, ингредиенты и укупорочные средства подорожали из-за девальвации рубля.
Фото на обложке: Unsplash
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20 февраля 2024