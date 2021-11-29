Искусственный интеллект проведет психоанализ россиян по аккаунтам в соцсетях

Институт системного программирования им. В. П. Иванникова 23 ноября объявил тендер стоимостью 36 млн рублей на проведение исследования об использовании искусственного интеллекта для психологического анализа личности по аккаунтам в социальных сетях.

Институт получил грант от генерального заказчика проекта Аналитического центра при правительстве России. Размер гранта не уточняется, сообщил «Коммерсантъ».

Новая технология должна будет помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом.

В пресс-службе Аналитического центра объяснили, что технологию намерены применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития».

Однако юристы считают, что использование этой технологии может противоречить действующему законодательству по защите персональных данных.

«Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако получается, что некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам "оценки личности", проводить "психологическую диагностику", цели которой непонятны», — отметил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович подчеркнул, что даже если человек не ограничил доступ к информации, опубликованной в соцсетях, она защищается законом о персональных данных, поэтому на обработку должно быть получено отдельное согласие, в котором будут прописаны условия и ограничения обработки информации третьими лицами.

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