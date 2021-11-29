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Искусственный интеллект проведет психоанализ россиян по аккаунтам в соцсетях

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Институт системного программирования им. В. П. Иванникова 23 ноября объявил тендер стоимостью 36 млн рублей на проведение исследования об использовании искусственного интеллекта для психологического анализа личности по аккаунтам в социальных сетях.

Искусственный интеллект проведет психоанализ россиян по аккаунтам в соцсетях

Институт получил грант от генерального заказчика проекта Аналитического центра при правительстве России. Размер гранта не уточняется, сообщил «Коммерсантъ».

Новая технология должна будет помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом.

В пресс-службе Аналитического центра объяснили, что технологию намерены применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития».

Однако юристы считают, что использование этой технологии может противоречить действующему законодательству по защите персональных данных.

«Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако получается, что некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам "оценки личности", проводить "психологическую диагностику", цели которой непонятны», — отметил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович подчеркнул, что даже если человек не ограничил доступ к информации, опубликованной в соцсетях, она защищается законом о персональных данных, поэтому на обработку должно быть получено отдельное согласие, в котором будут прописаны условия и ограничения обработки информации третьими лицами.

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Фото на обложке: Vasin Lee / Shutterstock

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