В рамках Moscow Travel Hack пройдет открытая публичная программа

28 марта, в последний день туристического хакатона Moscow Travel Hack, пройдет публичная программа. Гостей ждут бизнес-игра с брейнштормом, митап по цифровизации отрасли и выступления спикеров из индустрии туризма. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.
Во время двухчасового брейншторма World Travel Cafe представители туристического бизнеса будут генерировать идеи на темы лояльности клиентов, новых каналов продаж, креативных коммуникаций и совместных проектов. Среди фасилитаторов мероприятия — генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер, основатель Russia Discovery Вадим Мамонтов, директор по маркетингу «Сафмар Плаза» Юлия Максимович и многие другие.
На TravelTech-митапе пройдут лекции в формате TED Talks, во время которых технические директора компаний из сферы туризма и гостеприимства расскажут об опыте цифровизации отеля, технологиях «умного» города и туристических ИТ-проектах.
Перед участниками выступят:
- Антон Лосенков, ИТ-директор отеля «Метрополь»;
- Вадим Мельников, технический директор Tutu.ru;
- Олег Кучумов, директор по разработке АО «Русатом Инфраструктурные решения»;
- Сергей Шакрыл, куратор ИТ-проектов в сфере культуры Департамента информационных технологий Москвы.
На главной сцене основатели и руководители компаний поговорят о перспективах шеринговых сервисов, цифровой туристической инфраструктуре и эволюции туристических технологий.
Среди спикеров будут:
- Егор Баяндин и Олег Журавлев, сооснователи сервиса Whoosh;
- Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;
- Владислав Харитонов, руководитель проектов Департамента информационных технологий Москвы;
- Андрей Сулейков, директор направления «Цифровой туризм» АО «Русатом Инфраструктурные решения»;
- Александр Сысоев, основатель картографического сервиса 2GIS.
Также на главной сцене состоится интервью с Феликсом Шпильманом. Феликс окончил бизнес-школу Маршалла университета Южной Калифорнии, занимался развитием венчурного фонда Start Fund, инвестициями DST Global. Сейчас Шпильман — генеральный директор группы компаний Emerging Travel Group, управляющей брендами Ostrovok, B2B.Ostrovok, RateHawk и ZenHotels, а также бизнес-ангел.
В завершении мероприятия состоится финал второго хакатона Moscow Travel Hack в сфере цифровых туристических продуктов. Из 1297 заявок организаторы отобрали 60 команд, десять из которых станут победителями и представят свои решения гостям. Задачи участникам предоставили «Русатом Инфраструктурные решения», московский аэропорт Домодедово, TUI, RUSSPASS, Департамент информационных технологий города Москвы, «Сбер», S7 Airlines, Политехнический музей, «Метрополь» и музей современного искусства «Гараж».
После выступлений пройдет After Party, во время которой гости — представители индустрии туризма и гостеприимства, предприниматели и руководители бизнеса — и участники хакатона смогут пообщаться друг с другом.
Регистрация — по ссылке.
Организаторы — Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер», технологический партнер — Selectel.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock
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