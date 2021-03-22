В рамках Moscow Travel Hack пройдет открытая публичная программа

28 марта, в последний день туристического хакатона Moscow Travel Hack, пройдет публичная программа. Гостей ждут бизнес-игра с брейнштормом, митап по цифровизации отрасли и выступления спикеров из индустрии туризма. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте .

Во время двухчасового брейншторма World Travel Cafe представители туристического бизнеса будут генерировать идеи на темы лояльности клиентов, новых каналов продаж, креативных коммуникаций и совместных проектов. Среди фасилитаторов мероприятия — генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер, основатель Russia Discovery Вадим Мамонтов, директор по маркетингу «Сафмар Плаза» Юлия Максимович и многие другие.

На TravelTech-митапе пройдут лекции в формате TED Talks, во время которых технические директора компаний из сферы туризма и гостеприимства расскажут об опыте цифровизации отеля, технологиях «умного» города и туристических ИТ-проектах.

Перед участниками выступят:

Антон Лосенков, ИТ-директор отеля «Метрополь»;

Вадим Мельников, технический директор Tutu.ru;

Олег Кучумов, директор по разработке АО «Русатом Инфраструктурные решения»;

Сергей Шакрыл, куратор ИТ-проектов в сфере культуры Департамента информационных технологий Москвы.

На главной сцене основатели и руководители компаний поговорят о перспективах шеринговых сервисов, цифровой туристической инфраструктуре и эволюции туристических технологий.

Среди спикеров будут:

Егор Баяндин и Олег Журавлев, сооснователи сервиса Whoosh;

Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;

Владислав Харитонов, руководитель проектов Департамента информационных технологий Москвы;

Андрей Сулейков, директор направления «Цифровой туризм» АО «Русатом Инфраструктурные решения»;

Александр Сысоев, основатель картографического сервиса 2GIS.

Также на главной сцене состоится интервью с Феликсом Шпильманом. Феликс окончил бизнес-школу Маршалла университета Южной Калифорнии, занимался развитием венчурного фонда Start Fund, инвестициями DST Global. Сейчас Шпильман — генеральный директор группы компаний Emerging Travel Group, управляющей брендами Ostrovok, B2B.Ostrovok, RateHawk и ZenHotels, а также бизнес-ангел.

В завершении мероприятия состоится финал второго хакатона Moscow Travel Hack в сфере цифровых туристических продуктов. Из 1297 заявок организаторы отобрали 60 команд, десять из которых станут победителями и представят свои решения гостям. Задачи участникам предоставили «Русатом Инфраструктурные решения», московский аэропорт Домодедово, TUI, RUSSPASS, Департамент информационных технологий города Москвы, «Сбер», S7 Airlines, Политехнический музей, «Метрополь» и музей современного искусства «Гараж».

После выступлений пройдет After Party, во время которой гости — представители индустрии туризма и гостеприимства, предприниматели и руководители бизнеса — и участники хакатона смогут пообщаться друг с другом.

Регистрация — по ссылке.

Организаторы — Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер», технологический партнер — Selectel.





Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock