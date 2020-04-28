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Технопарк «Сколково» проведет public talk о критическом мышлении

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

29 апреля пройдет организованный Технопарком «Сколково» public talk, в ходе которого эксперты обсудят, как плохие и хорошие новости влияют на принятие решений и экономику в период кризиса. Мероприятие пройдет онлайн.

Технопарк «Сколково» проведет public talk о критическом мышлении

Среди спикеров будут журналисты, психологи, экономисты и биологи:


  • Светлана Зыкова, главный редактор Rusbase;
  • Дмитрий Кулиш, директор «Мастерской инноваций» Skoltech;
  • Елена Новоселова, ведущая рубрики «Новоселова-Тайм» радиостанции «Серебряный дождь»;
  • Юлия Сапронова, руководитель продюсерского центра РБК;
  • Олег Шибанов, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.

Модератор встречи: Александр Чернов, старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе, Фонд «Сколково»


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Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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