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Технопарк «Сколково» проведет public talk о критическом мышлении
Новости
Юлиана Трегуб
29 апреля пройдет организованный Технопарком «Сколково» public talk, в ходе которого эксперты обсудят, как плохие и хорошие новости влияют на принятие решений и экономику в период кризиса. Мероприятие пройдет онлайн.
Технопарк «Сколково» проведет public talk о критическом мышленииЮлиана Трегуб
Среди спикеров будут журналисты, психологи, экономисты и биологи:
- Светлана Зыкова, главный редактор Rusbase;
- Дмитрий Кулиш, директор «Мастерской инноваций» Skoltech;
- Елена Новоселова, ведущая рубрики «Новоселова-Тайм» радиостанции «Серебряный дождь»;
- Юлия Сапронова, руководитель продюсерского центра РБК;
- Олег Шибанов, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.
Модератор встречи: Александр Чернов, старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе, Фонд «Сколково»
Регистрация доступна на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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