29 апреля пройдет организованный Технопарком «Сколково» public talk, в ходе которого эксперты обсудят, как плохие и хорошие новости влияют на принятие решений и экономику в период кризиса. Мероприятие пройдет онлайн.

Технопарк «Сколково» проведет public talk о критическом мышлении